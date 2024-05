Homem casado atira contra namorada em Almirante Tamandaré Moradores do Jardim Alvorada, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), contaram detalhes do perfil do homem...

Alto contraste

A+

A-

Homem casado que atirou em namorada tinha histórico agressivo, diz testemunha

Moradores do Jardim Alvorada, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), contaram detalhes do perfil do homem que atirou contra uma mulher na noite da última quarta-feira (29). O suspeito é um homem casado, que mantinha um relacionamento com a vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem casado que atirou em namorada tinha histórico agressivo, diz testemunha

• Pai diz que não deixa filha ir sozinha para a escola após ataque no Paraná

• RIC Notícias Dia Ao Vivo | 31/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.