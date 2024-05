Homem condenado por assassinato é preso quase três décadas depois do crime A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem condenado por um homicídio praticado há pouco mais de 27 anos. O réu, atualmente...

Condenado por assassinato, homem é preso quase três décadas depois do crime (Fábio Dias)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem condenado por um homicídio praticado há pouco mais de 27 anos. O réu, atualmente com 55 anos, foi condenado pela morte de Cláudio Rogério do Rosário, ocorrida em fevereiro de 1997, no bairro São Braz, em Curitiba. Já o mandado de prisão estava em aberto há 12 anos, praticamente o mesmo tempo da pena imputada ao réu.

