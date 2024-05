Homem de peruca loira é suspeito de ataque com ácido contra jovem no PR Um homem de peruca loira é suspeito de ser o autor do ataque com ácido contra a jovem Isabelly Ferreira,...

Homem de peruca loira e boné é suspeito de jogar ácido contra jovem no PR

Um homem de peruca loira é suspeito de ser o autor do ataque com ácido contra a jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, em Jacarezinho, no norte do Paraná. Há relatos de que ele estaria na região onde aconteceu o caso, nesta quarta-feira (22). A polícia, no entanto, ainda não identificou o homem e segue com as investigações.

