Homem é encontrado morto com mãos amarradas no Paraná Um corpo foi encontrado morto no final da tarde de sábado (18), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem morto estava...

Alto contraste

A+

A-

Homem é encontrado morto com marcas de violência e mãos amarradas no Paraná

Um corpo foi encontrado morto no final da tarde de sábado (18), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem morto estava com as mãos amarradas e com marcas de violência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é encontrado morto com marcas de violência e mãos amarradas no Paraná

• Jovem morta após ser atingida por carro no Parolin é identificada

• Fazendinha na Expoingá



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.