Homem é esfaqueado pelo ex-marido da companheira no Paraná: Veja a imagem chocante do crime

Homem é esfaqueado pelo ex-marido da companheira no Paraná Homem é esfaqueado pelo ex-marido da companheira no Paraná (Ric)

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado pelo ex-marido de sua companheira, nesta quinta-feira (21). O caso ocorreu na região norte de Londrina, no norte do Paraná. A vítima teve um corte no couro cabeludo.

