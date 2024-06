Homem é espancado em Londrina após suposta importunação sexual

Alto contraste

A+

A-

Homem suspeito de importunação sexual é espancado em Londrina

Um homem de 57 anos foi espancado após supostamente mostrar órgão genital para mulheres perto do Lago Norte em Londrina, região Norte do Paraná. De acordo com a apuração do Cidade Alerta Londrina, ele foi espancado por quatro homens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem suspeito de importunação sexual é espancado em Londrina

• RIC Notícias Dia Ao Vivo | 03/06/2024

• Jovem sem histórico criminal é morto a tiros na Grande Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.