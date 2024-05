Homem é preso após invadir asilo e violentar idosa no Paraná

Ric |Do R7

Polícia prende homem suspeito de invadir asilo e violentar idosa no Paraná

Um homem suspeito de violentar uma idosa foi preso na manhã desta quarta-feira (29), em Andirá, no Norte Pioneiro, poucas horas após o crime. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem invade o Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa e rende a idosa, já no final da madrugada. (Assista o vídeo no final da reportagem).

