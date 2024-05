Homem é preso suspeito de importunação sexual em Curitiba choca a população

Ric |Do R7

Homem é preso suspeito de importunação sexual contra cinco vítimas em Curitiba (Caroline de Souza Machado)

Um homem de 49 anos foi preso nesta quarta-feira (29), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeito de importunação sexual. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), estima-se que ao menos cinco mulheres foram vítimas do crime, que ocorreu na capital paranaense.

