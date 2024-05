Homem foragido por abuso em Toledo: Polícia Civil divulga foto do suspeito A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (24) a foto de um homem suspeito de estupro, em Toledo, no oeste do Paraná...

Foto de homem foragido por abuso em Toledo é divulgada

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (24) a foto de um homem suspeito de estupro, em Toledo, no oeste do Paraná. Giovane Feitosa de Lima é suspeito de abusar de uma mulher de 27 anos. Qualquer informação sobre o paradeiro do indivíduo podem ser repassadas pelos canais oficiais da polícia.

