Homem foragido por abuso infantil é capturado usando calcinha vermelha no oeste do Paraná Um homem foragido da Justiça do Rio Grande do Sul foi preso em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele tinha um mandado de prisão...

Foragido por abuso infantil é preso usando calcinha vermelha no oeste do Paraná (Fábio Dias)

Um homem foragido da Justiça do Rio Grande do Sul foi preso em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele tinha um mandado de prisão pela prática de estupro contra uma criança de 11 anos. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais que efetuaram a prisão é que o homem detido usava uma calcinha vermelha por baixo da calça.

