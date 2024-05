Idoso é agredido em Francisco Beltrão: “Eles me chamaram de velho nojento” diz a vítima - Veja a imagem chocante do ocorrido Idoso é agredido em Francisco Beltrão: “Eles me chamaram de velho nojento” diz a vítimaLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 24/05/2024 - 16h48 (Atualizado em 24/05/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share