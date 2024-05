Ric |Do R7

Idoso é espancado por dois homens em Francisco Beltrão

Suspeitos de agredir idoso após urinar no portão da vítima são identificados

Foram identificados os dois homens suspeitos de agredir um idoso de 72 anos, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. A vítima teria reclamado que um dos homens estava urinando no portão da casa onde mora, quando foi agredido.

