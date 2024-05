Idoso é preso por abusar de enteada de 9 anos; mãe sabia do crime

Ric |Do R7

Um idoso de 73 anos foi preso no último domingo (26) por abusar sexualmente de sua enteada de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil...

Idoso abusa de enteada de 9 anos e é preso; mãe sabia do crime

Um idoso de 73 anos foi preso no último domingo (26) por abusar sexualmente de sua enteada de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil de Castro, os abusos aconteciam na frente da filha do homem, de apenas 6 anos.

