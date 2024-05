Imagem impressionante: Motociclista é arremessado após acidente no oeste do Paraná Um motociclista foi arremessado após ser atingido por um carro na rua Europa em Cascavel, região Oeste do Paraná. O acidente foi...

Ric|Do R7 28/05/2024 - 22h33 (Atualizado em 28/05/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share