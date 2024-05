Ric |Do R7

Imagens impressionantes da prisão de suspeita de manter paranaense em cárcere privado A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens do momento em que a mulher suspeita de manter uma jovem paranaense em cárcere...

Vídeo mostra prisão de suspeita de manter paranaense em cárcere privado no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens do momento em que a mulher suspeita de manter uma jovem paranaense em cárcere privado, em Brasília, foi presa na última quinta-feira (23). A vítima de 22 anos, curitibana, conheceu a suspeita na internet e se mudou para capital federal, mas deixou de ter contato com a família.

