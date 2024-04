Incêndio na BR-376: Veículo em chamas interdita rodovia entre Paraná e Santa Catarina

Alto contraste

VÍDEO: Veículo em chamas interdita BR-376 entre Paraná e Santa Catarina

O semi reboque de um caminhão pegou fogo na noite desta quarta-feira (27) na BR-376, no trecho que liga o Paraná a Santa Catarina. O incidente aconteceu por volta das 23h30, na altura do km 662, próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Tijucas do Sul. Por conta da ocorrência, a rodovia chegou a ficar interditada por aproximadamente 3 horas.

