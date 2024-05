Incidente chocante: Crianças resgatadas após 18 horas desaparecidas em tanque de pesca Duas crianças, de 3 e 6 anos, que desapareceram em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, ficaram 18 horas desaparecidas e foram...

Crianças encontradas em tanque de pesca ficaram 18 horas desaparecidas

Duas crianças, de 3 e 6 anos, que desapareceram em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, ficaram 18 horas desaparecidas e foram encontradas em um tanque de pesca na manhã desta quarta-feira (29). Durante a madrugada, as temperaturas marcaram 7°C. Com isso, as crianças foram encaminhadas para atendimento médico e passam bem.

