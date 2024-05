Inscrições abertas para o Enem 2024: confira o cronograma As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira (27). O prazo vai até 7 de junho e a taxa de inscrição...

Inscrições do Enem 2024 começam nesta segunda (27); veja o cronograma

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira (27). O prazo vai até 7 de junho e a taxa de inscrição pode ser paga até 12 de junho. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante e logar com CPF e senha do portal do governo federal Gov.br.

