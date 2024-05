James Freitas elogia desempenho do Coritiba em vitória O técnico interino do Coritiba, James Freitas, destacou a atuação alviverde no 3 a 0 sobre o Operário-PR. O Coxa construiu a vitória...

James Freitas exalta Coritiba após vitória: “Melhor primeiro tempo da temporada”

O técnico interino do Coritiba, James Freitas, destacou a atuação alviverde no 3 a 0 sobre o Operário-PR. O Coxa construiu a vitória no primeiro tempo, com gols de Morelli e Matheus Frizzo (duas vezes), e saltou do 12º para o sexto lugar da Série B.

