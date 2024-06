Jovem atacada com soda cáustica recebe alta e emociona ao retornar para casa A jovem Isabelly Ferreira, que teve o rosto atingido por soda cáustica, na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu...

Ric|Do R7 09/06/2024 - 14h23 (Atualizado em 09/06/2024 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share