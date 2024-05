Ric |Do R7

Jovem atingida por ácido: atualização sobre o estado de saúde A jovem Isabelly Ferreira, vítima de um ataque com ácido, segue internada em estado grave, porém, está consciente e respira sem ajuda...

Jovem atingida por ácido está consciente e respira sem ajuda de aparelhos

A jovem Isabelly Ferreira, vítima de um ataque com ácido, segue internada em estado grave, porém, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. Segundo boletim médico, divulgado neste final de semana, a moça permanece na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Universitário de Londrina.

