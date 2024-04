Júri popular do caso Guaranho: ex-policial penal acusado de homicídio qualificado

Alto contraste

O júri popular do caso Guaranho, que investiga a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, começa nesta quinta-feira (4), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O ex-policial penal Jorge José da Rocha Guaranho foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. O julgamento está marcado para às 8h30.

