Justiça Eleitoral divulga datas de concurso com 389 vagas; veja como se inscrever

A Justiça Eleitoral publicou o edital do concurso unificado, no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (29). O edital prevê 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário. Além disso, terá a formação de cadastro reserva. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro de 2024. O período de inscrições vai de 4 de junho a 18 de julho.

