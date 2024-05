Justiça sendo buscada: depoimento da vítima de ataque com soda cáustica

Ric |Do R7

Caso Isabelly: Polícia Civil colhe depoimento de vítima de ataque com soda cáustica

Vítima de um ataque com soda cáustica na última quarta-feira (22), a jovem Isabelly Ferreira prestou seu primeiro depoimento à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (29). Apesar de seguir internada em uma UTI do Hospital Universitário de Londrina, ela foi ouvida por videoconferência para dar detalhes do atentado que sofreu.

