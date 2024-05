Laudo revela detalhes sobre a morte do dono de cachorro-quente em Curitiba A polícia divulgou o laudo sobre a causa da morte do dono de uma lanchonete de cachorro-quente. Antonio Gregório de Almeida, que...

Alto contraste

A+

A-

Laudo sobre causa da morte de dono de cachorro-quente de Curitiba é divulgado

A polícia divulgou o laudo sobre a causa da morte do dono de uma lanchonete de cachorro-quente. Antonio Gregório de Almeida, que aconteceu no Uberaba, em Curitiba. O caso foi no dia 19 de maio, um domingo. A motivação seria um desacordo entre o empresário e o motoboy Diego Silva, funcionário do estabelecimento, por causa do troco de uma venda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Oitavas de final da Libertadores: veja times classificados e data do sorteio

• Laudo sobre causa da morte de dono de cachorro-quente de Curitiba é divulgado

• Inmet emite alerta amarelo para risco de geada em 58 cidades do Paraná; lista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.