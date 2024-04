Alto contraste

A+

A-

Londrina deve ter Páscoa chuvosa; confira previsão do tempo para feriado Londrina deve ter Páscoa chuvosa; confira previsão do tempo para feriado (Ric)

A previsão do tempo para Londrina, no norte do Paraná, indica um feriado de Páscoa chuvoso, da Sexta-feira Santa (29) até o domingo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEO: Homem é agredido e jogado no mar desacordado; desaparecimento dura 3 dias

• BR-277 está totalmente interditada na Serra do Mar após tombamento de caminhão

• Londrina deve ter Páscoa chuvosa; confira previsão do tempo para feriado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.