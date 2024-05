Luzes misteriosas no céu intrigam moradores do Japão Os moradores da cidade de Tottori, no Japão, foram surpreendidos por luzes misteriosas no céu. A foto com 'pilares de luz' repercutiram...

Invasão alienígena? ‘Pilares de luz’ são vistos no Japão e geram teorias na web (Caroline de Souza Machado)

Os moradores da cidade de Tottori, no Japão, foram surpreendidos por luzes misteriosas no céu. A foto com 'pilares de luz' repercutiram nas redes sociais e geraram teorias sobre uma suposta invasão alienígena. A situação inusitada foi registrada no início deste mês.

