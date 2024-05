Mãe condenada por espancar filho de 3 anos até a morte

Ric |Do R7

Mãe espanca filho de 3 anos até a morte e diz “segui as escrituras bíblicas” (Caroline de Souza Machado)

Uma mulher foi condenada à prisão perpétua por assassinar seu filho de três anos. O menino foi escaldado com água fervente e espancando com uma bengala de bambu. O crime ocorreu em Durham, no Reino Unido, em novembro de 2022. A condenação ocorreu na última sexta-feira (17).

