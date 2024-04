Mãe de jogador Daniel confronta assassino confesso em tribunal

Alto contraste

A+

A-

“Todos (os Brittes) são desprezíveis pra mim”, diz mãe do jogador Daniel “Todos (os Brittes) são desprezíveis pra mim”, diz mãe do jogador Daniel (Ric)

Eliana Corrêa, mãe do jogador Daniel, sentou frente a frente com o assassino confesso do seu filho, o empresário Edison Brittes, no Tribunal do Júri em São José dos Pinhais. Apesar de toda a dor de perder um filho e de querer Justiça, ela disse que não sente vontade alguma de falar nada para Edison ou qualquer pessoa da família Brittes. “É uma pessoa que pra mim é desprezível. Todos (os Brittes) são desprezíveis pra mim”, disse Eliana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Frentista não reage a assalto e mesmo assim é espancado no rosto várias vezes pelo bandido

• “Todos (os Brittes) são desprezíveis pra mim”, diz mãe do jogador Daniel

• Bandido furta posto em Apucarana leva carteira de cigarros e dinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.