Ric |Do R7

Mãe de jovem atacada com ácido faz apelo emocionante: "Peço respeito de todos" A mãe da jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido na quarta-feira (22), falou sobre a situação da filha, que...

Alto contraste

A+

A-

Mãe de jovem atacada com ácido desabafa sobre a filha: “Peço respeito de todos”

A mãe da jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido na quarta-feira (22), falou sobre a situação da filha, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Londrina, no norte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é espancado com golpes de enxada em frente a comércio no Paraná; ASSISTA

• Cachorro cava buraco e encontra corpo de mulher enterrado em Ponta Grossa

• Capotamento deixa quatro pessoas feridas; Um bebê de nove meses não resistiu aos ferimentos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.