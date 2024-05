Ric |Do R7

Mãe de jovem atacada com ácido no Paraná relata suspeita de monitoramento Regiane Ferreira, mãe de Isabelly Ferreira, acredita que a filha estava sendo monitorada antes de ser atacada com ácido na última...

Mãe de jovem atacada com ácido no Paraná acredita que a filha foi monitorada

Regiane Ferreira, mãe de Isabelly Ferreira, acredita que a filha estava sendo monitorada antes de ser atacada com ácido na última quarta-feira (22), em Jacarezinho, no norte do Paraná. A menina está internada em estado grave.

