Manobra imprudente causa grave acidente entre ônibus e caminhão carregado com toras na BR-277

Caminhão faz manobra brusca e causa acidente com ônibus na BR-277, em Cascavel

Uma manobra imprudente causou um grave acidente entre um ônibus e um caminhão carregado com toras de madeira, na BR-277, em Cascavel, no início da manhã desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão fechou o ônibus, que não conseguiu frear a tempo e acertou a traseira do veículo de carga. A colisão deixou 12 pessoas feridas, duas delas em estado grave.

