Maxilar humano encontrado em terreno no Paraná choca moradores Um maxilar humano e uma quantidade de cabelo foram encontrados em um terreno em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no fim...

Maxilar humano é encontrado em terreno no Paraná

Um maxilar humano e uma quantidade de cabelo foram encontrados em um terreno em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no fim da tarde desta quarta-feira (22). Na madrugada, um corpo de uma mulher foi encontrado no mesmo local.

