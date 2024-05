Moradores de Jacarezinho se unem em corrente de solidariedade Abalados com a violência sofrida pela jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido na quarta-feira (22), moradores...

Moradores de Jacarezinho fazem corrente de orações para jovem atacada com ácido

Abalados com a violência sofrida pela jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido na quarta-feira (22), moradores de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, se mobilizam em uma corrente de orações pela saúde da vítima. Nas redes sociais da comunidade são várias as publicações pedindo que mais gente ore pela recuperação da jovem, que está internada no Hospital Universitário de Londrina.

