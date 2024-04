Moradores de São José dos Pinhais protestam por falta de água

Alto contraste

A+

A-

Quatro dias sem água: Moradores da Borda do Campo, em SJP, fazem protesto Quatro dias sem água: Moradores da Borda do Campo, em SJP, fazem protesto (Ric)

Moradores do bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, fizeram um protesto e bloquearam uma rua com pneus queimados, neste domingo (17). Eles alegam que estão há quatro dias sem água e que a Sanepar afirma que está tudo “normal” na região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Quatro dias sem água: Moradores da Borda do Campo, em SJP, fazem protesto

• VÍDEO: Família chega na contramão até a PM e policiais salvam bebê engasgado

• Enfermeira morre após ter a perna cortada por hélice de barco no Litoral do PR

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.