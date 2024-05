Motoboy suspeito de empurrar dono de hot dog ainda não foi localizado

Alto contraste

A+

A-

Motoboy que empurrou dono de hot dog ainda não foi encontrado pela polícia

O motoboy suspeito de empurrar e provocar a morte do dono de um hot dog em Curitiba durante uma discussão ainda não foi encontrado, de acordo com a delegada Camila Cecconello, da Polícia Civil do Paraná. O desentendimento aconteceu no estabelecimento, no bairro Uberaba, no último domingo (19).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC Notícias Tarde Ao Vivo | 20/05/2024

• Avô mata netos de 10 e 12 anos com tiros de espingarda e tira a própria vida

• Motoboy que empurrou dono de hot dog ainda não foi encontrado pela polícia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.