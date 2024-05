Motorista fica ferida em acidente entre carro e ônibus em Curitiba Uma motorista sofre ferimentos graves em consequência de um acidente no bairro Cabral, em Curitiba, no início...

Motorista fica ferida após acidente entre carro e ônibus Ligeirinho em Curitiba

Uma motorista sofre ferimentos graves em consequência de um acidente no bairro Cabral, em Curitiba, no início da tarde desta quarta-feira (29). Ela dirigia um Uno vermelho e passava pela Rua Jaime Balão, na esquina com a Rua dos Funcionários, quando bateu com o veículo contra um ônibus Ligeirinho, da Linha Inter 2 do transporte coletivo da capital. Os passageiros do ônibus não se feriram.

