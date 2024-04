Motorista foge de dentro da ambulância após causar acidente

Alto contraste

Após causar acidente, motorista foge para não encontrar PM

Um homem fugiu de dentro da ambulância após se envolver em um acidente na noite de domingo (17), em Apucarana, no norte do Paraná. Ele teria furado a preferencial de um cruzamento, colidindo com outro veículo. O suspeito fugiu do local para não encontrar a Polícia Militar (PM).

