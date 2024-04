Motorista fura preferencial e causa acidente em Curitiba

Alto contraste

Motorista fura preferencial e bate em ônibus do transporte coletivo, em Curitiba

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba assustou moradores do Bairro Alto, nesta terça-feira (2). A motorista de um Peugeot furou a preferencial e bateu na lateral do coletivo. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido.

