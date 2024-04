Motorista morre prensado por carretas no Contorno Sul

Alto contraste

Caminhão envolvido em tragédia na BR-376 estava com freio adulterado, diz PRF Caminhão envolvido em tragédia na BR-376 estava com freio adulterado, diz PRF (Ric)

O caminhão envolvido na tragédia que resultou em uma morte no Contorno Sul, na BR-376, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (1º), estaria com o freio adulterado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bitrem que acertou a traseira do Toyota Yaris dirigido pelo fotojornalista Chuniti Kawamura, de 74 anos, estaria com um dos freios isolados.

