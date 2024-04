Alto contraste

Motorista que atropelou criança no PR pode responder por homicídio

Foi realizado o pedido de prisão preventiva do motorista que atropelou uma criança em Arapongas, no norte do Paraná, no último sábado (30). Segundo Maurício de Oliveira Camargo, delegado chefe da Polícia Civil (PC), ele pode responder por homicídio por motivo fútil.

