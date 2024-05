Mulher aplica golpe em pizzaria ao pagar com pix falso e simular morte

Ric |Do R7

Mulher paga pizza com pix falso e finge estar morta após ser cobrada

Uma mulher aplicou um golpe em uma pizzaria e pagou pelas pizzas com pix falso. Quando o dono do estabelecimento descobriu, mandou mensagem para a mulher e recebeu uma resposta com uma nota dizendo a cliente tinha falecido. O golpe aconteceu em Camaragibe, Região Metropolitana de Recife e o caso está sendo investigado por estelionato.

