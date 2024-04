Mulher assassinada pelo ex-marido o salvou do suicídio dias antes

Mulher assassinada pelo ex-marido o salvou do suicídio dias antes

A mulher que foi assassinada pelo ex-marido já havia o salvado de uma tentativa de suicídio, alguns dias antes do crime. O homicídio de Gabrielle de Lima Rodrigues, professora da rede municipal de ensino, aconteceu na última terça-feira (19), em Toledo, no Oeste do Paraná.

