Mulher presa após ataque com ácido em Jacarezinho alega ciúmes do ex-marido

Ataque com ácido no PR: suspeita confessa crime e alega ciúmes do ex-marido

A mulher presa após confessar o ataque à jovem Isabelly Ferreira com ácido em Jacarezinho, no Norte do Paraná, afirmou à Polícia Militar que cometeu o crime por ciúmes. Segundo o relatório do PM desta sexta-feira (24), a suspeita relatou que a vítima teve uma relação com o ex-marido dela.

