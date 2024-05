Mulher procurada pela PCPR por suspeita de matar idoso com 38 facadas Uma mulher está sendo procurada pela Polícia Civil (PCPR) suspeita de matar um idoso de 73 anos com 38 facadas, no bairro Cajuru,...

Mulher suspeita de matar idoso com 38 facadas é procurada pela PCPR

Uma mulher está sendo procurada pela Polícia Civil (PCPR) suspeita de matar um idoso de 73 anos com 38 facadas, no bairro Cajuru, em Curitiba. De acordo com a PCPR, o crime ocorreu no dia 29 de fevereiro deste ano, o nome da suspeita foi divulgado nesta quarta-feira (29).

