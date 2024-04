Alto contraste

A+

A-

O cantor Nando Reis chega à capital paranaense com o show ‘Voz e Violão’ no dia 14 de abril. A apresentação única acontece no Teatro Guaíra, às 18h30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Curitiba Folia 2024: abadá, dinheiro e ingressos, o que você precisa saber

Publicidade

• Nando Reis chega a Curitiba em abril com show de voz e violão

• Mulher é presa suspeita de matar marido a facadas e marteladas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.