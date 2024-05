Novo hit da web: Banda curitibana Jovem Dionísio lança música "To Bem" O novo hit da web "To Bem", é interpretada pela banda curitibana Jovem Dionísio, que anteriormente emplacou...

“Cê reparou que me arrumei”: hit da web é de banda curitibana Jovem Dionísio (Caroline de Souza Machado)

O novo hit da web "To Bem", é interpretada pela banda curitibana Jovem Dionísio, que anteriormente emplacou outra música de sucesso nas redes sociais com "Acorda, Pedrinho". De acordo com a banda, a nova música já entrou para as mais ouvidas do Brasil nas plataformas de streaming.

