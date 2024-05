Novo reforço chega para fortalecer o Paraná Clube Com as contratações Bruno Silva e Ravanelli, o Paraná Clube ampliou a bagagem do elenco tricolor. Anunciado na quarta (29) como o...

25º reforço do Paraná Clube, Ravanelli amplia bagagem do elenco

Com as contratações Bruno Silva e Ravanelli, o Paraná Clube ampliou a bagagem do elenco tricolor. Anunciado na quarta (29) como o 25º reforço para 2024, por exemplo, Ravanelli acumula experiências no cenário nacional e até internacional.

