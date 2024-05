Obra da Ponte Guaratuba-Matinhos avança no litoral do Paraná A obra da ponte que irá ligar Matinhos e Guaratuba, no litoral do Paraná orçada em R$ 386,9 milhões, avançou e está próxima dos 7...

Alto contraste

A+

A-

Ponte Guaratuba-Matinhos: obra avança e se aproxima dos 7% de execução (albari rosa)

A obra da ponte que irá ligar Matinhos e Guaratuba, no litoral do Paraná orçada em R$ 386,9 milhões, avançou e está próxima dos 7% da execução. O cronograma estipulado no contrato assinado pelo Governo do Estado com o Consórcio Nova Ponte, contratado via licitação tem o prazo de 24 meses para a conclusão do serviço.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Ponte Guaratuba-Matinhos: obra avança e se aproxima dos 7% de execução

• Mulher é presa suspeita de matar jovem de 19 anos por ciúmes

• Gato preso em pote de vidro é devolvido aos tutores; polícia investiga o caso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.