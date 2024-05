Padrasto preso por abusar de enteada de 10 anos choca cidade no Paraná

Ric |Do R7

Em Maringá, noroeste do Paraná, um padrasto de 29 anos foi preso nesta segunda-feira (20) suspeito de abusar da enteada de 10 anos...

Padrasto suspeito de abusar de enteada de 10 anos é preso no Paraná

Em Maringá, noroeste do Paraná, um padrasto de 29 anos foi preso nesta segunda-feira (20) suspeito de abusar da enteada de 10 anos. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), haviam mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos contra o detido.

